Rio Grande sollicite une prolongation de trois ans de son autorisation aux États-Unis pour construire des installations de GNL au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rio Grande invoque les litiges judiciaires avec des associations environnementales pour justifier les retards de construction

* Le premier train de GNL devrait désormais entrer en service fin 2027, l'achèvement complet étant prévu pour mi-2031

* Deux trains supplémentaires sont encore en cours de développement, dans l'attente des décisions d'investissement finales

(Réécriture complète; ajout d'une citation de la société au paragraphe 4 et d'informations contextuelles) par Pranav Mathur et Curtis Williams

Rio Grande LNG, filiale de NextDecade

NEXT.O , souhaite obtenir une nouvelle prolongation de trois ans de la part de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) pour construire une installation d'exportation au Texas, selon un document réglementaire.

Si elle est accordée, cette prolongation serait la deuxième accordée par la FERC à Rio Grande pour achever la construction et démarrer l'exploitation commerciale de l'installation d'exportation de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 30 millions de tonnes par an, comprenant cinq unités de production prévues, appelées "trains". L'installation pourrait à terme être agrandie pour traiter 48 millions de tonnes par an.

Rio Grande a imputé les retards de construction aux batailles judiciaires avec les groupes environnementaux. La FERC avait initialement accordé une prolongation jusqu'au 22 novembre 2028 pour achever la construction et démarrer l'exploitation commerciale de l'installation.

"Compte tenu des événements survenus entre-temps, l'achèvement substantiel du train 1 n'est pas prévu avant le quatrième trimestre 2027, et les quatre trains restants seront mis en service successivement par la suite, le train 5 devant être mis en service au deuxième trimestre 2031", a déclaré la société dans le document déposé vendredi.

Selon les documents du projet, l'installation en cours de développement comprend quatre réservoirs de stockage de GNL à confinement total et deux postes de chargement pour méthaniers. Deux trains supplémentaires sont actuellement en cours de développement et de procédure d'autorisation, mais n'ont pas encore fait l'objet de décisions d'investissement définitives positives.

La construction des trains 1 à 3 devrait être achevée d'ici le premier trimestre 2029, et celle des autres d'ici le deuxième trimestre 2031, a indiqué la société.

La construction du terminal a débuté en juillet 2023, près de quatre ans après son autorisation initiale.