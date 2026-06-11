Mondial-2026: Le Mexico ouvre le bal par une victoire à l'Azteca

Le stade Azteca de Mexico juste avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 ( AFP / Rodrigo OROPEZA )

Les premiers buts du Mondial-2026 ont été inscrits à domicile par le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) au terme d'un match d'ouverture engagé, dans un stade Azteca en fusion, où régnait une ambiance de fête depuis la cérémonie d'ouverture en musique.

. "E viva Mexico !"

Les attaquants Julian Quinones et Raul Jimenez ont parfaitement lancé la "Tri" dans la compétition, au terme d'une rencontre qui n'a pas offert des sommets footballistique, mais sans verser dans l'ennui pour autant, comme ce fut le cas seize ans plus tôt à Johannesburg lorsque ces deux mêmes équipes avaient ouvert le Mondial-2010 (1-1).

L'avant-centre mexicain Raul Jimenez après avoir inscrit le second but de la victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud en ouverture du Mondial-2026 le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico ( AFP / Rodrigo OROPEZA )

C'est à 13h06 locales (19h06 GMT), avec un peu de retard sur l'horaire prévu, que l'arbitre Wilton Sampaio a donné le coup d'envoi du premier des 104 matches de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes et dans trois pays différents (Etats-Unis, Mexique, Canada). Le Brésilien a ensuite sorti les trois premiers cartons rouges du tournoi, synonymes d'exclusion pour deux joueurs sud-africains et un Mexicain.

Les quelque 80.000 spectateurs du mythique stade Azteca, qui accueillait-là son troisième match d'ouverture après 1970 et 1986 - un record -, avaient d'abord assisté à un spectacle musical d'une vingtaine de minutes avec en vedette la pop-star colombienne Shakira qui a interprété "Dai Dai", une chanson créée pour l'occasion, accompagnée par le roi nigérian de l'afrobeat Burna Boy, au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.

Le ténor italien Andrea Bocelli a ensuite interprété l'hymne national du Mondial, intitulé "DNA", mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta. Sur quoi est apparue le trophée de la Coupe du monde, présenté par le président de la Fifa, Gianni Infantino, et la star mexicaine Salma Hayek sous les vivats du public.

Quelques incidents se sont produits dans la capitale mexicaine. Des milliers de supporters ont tenté d'accéder à la fan zone installée sur la place du Zocalo, créant d'importantes bousculades.

Depuis plusieurs jours, s'est exprimée dans les rues une grogne sociale faisant craindre des perturbations. Au moment du coup d'envoi du premier match, des heurts se sont produits entre plusieurs dizaines de manifestants et les forces de l'ordre à l'extérieur du stade.

Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du Sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie, puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay.

. Omar Artan arbitrera PSG-Aston Villa en Supercoupe d'Europe

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial-2026, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa, a annoncé jeudi l'UEFA.

"Le football est fait pour rapprocher les gens, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage", déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

L'immense déception vécue par Omar Artan, désigné arbitre africain de l'année en 2025, a suscité l'indignation en Somalie, où il a été reçu en héros à son retour mercredi, et est devenue le symbole du durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis, censés accueillir la planète entière lors de la plus grande compétition de football au monde.

. Les Bleus à l'entraînement, la RDC à Houston

Le gardien français Brice Samba (à droite) parle aux journalistes avant un entraînement des Bleus le 11 juin 2026 à la Bentley University de Boston le 11 juin 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Finaliste malheureuse en 2022, l'équipe de France, arrivée mercredi après-midi, a pris ses marques à Boston. A cinq jours de leur premier match contre le Sénégal, les Bleus se sont retrouvés jeudi sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham (Massachusetts), pour une première séance d'entraînement. "C'est vaste, c'est grand, ce sont de belles installations. On est vraiment très à l'aise", a déclaré le gardien N.2 de la sélection, Brice Samba.

Demi-finaliste surprise il y a quatre ans au Qatar, le Maroc devra faire sans l'ailier du Bétis Séville Abde Ezzalzouli et le défenseur de Marseille Nayef Aguerd, tous deux blessés et écartés de la sélection à deux jours du premier match des Lions de l'Atlas face au Brésil dans le choc du groupe C.

Les joueurs de la République démocratique du Congo, dont la préparation a été perturbée par des inquiétudes liées au virus Ebola, ont eux bien été autorisés jeudi à entrer aux États-Unis par les autorités pour disputer le Mondial. Les autorités américaines avaient imposé à la délégation des Léopards une période d'isolement de 21 jours avant d'entrer sur le territoire.