Ring Energy s'effondre après une levée de fonds de 60 millions de dollars à prix cassé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le titre du producteur de pétrole et de gaz naturel Ring Energy REI.A a chuté de 18,5 % avant l'ouverture, à 1,45 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 60 millions de dollars ** La société basée à The Woodlands, au Texas, a vendu mardi soir environ 44,4 millions d'actions à 1,35 $, soit une décote de 24,2 % par rapport au dernier cours

** REI a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette au titre de la facilité de crédit, le reste étant destiné aux besoins généraux de la société

** La société compte environ 209,4 millions d'actions en circulation

** Mizuho, BofA et Raymond James sont les co-teneurs de livre de l'opération

** À la clôture de mardi, l'action avait progressé d'environ 32 % au cours du mois dernier, soit une hausse d'environ 105 % depuis le début de l'année