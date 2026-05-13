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La Grande-Bretagne entend renforcer ses liens avec l'UE via une nouvelle loi
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:59

Ouverture officielle du Parlement, aux Chambres du Parlement, à Londres

Ouverture officielle du Parlement, aux Chambres du Parlement, à Londres

Le Premier ministre britannique, Keir ‌Starmer, compte faire adopter une loi permettant de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et ​l'Union européenne, le dirigeant travailliste érigeant en priorité l'amélioration des relations économiques avec les Vingt-Sept face aux appels de plus en plus nombreux à sa démission.

Ce projet a été officiellement annoncé ​mercredi par le roi Charles III dans son discours exposant le programme législatif à venir.

Cette loi sur le Partenariat ​européen permettra de mettre en oeuvre des accords ⁠avec l'UE "maintenant et à l'avenir".

Keir Starmer est confronté à des appels de plus en ‌plus pressants à sa démission depuis la déroute subie par le Parti travailliste jeudi dernier aux élections locales en Angleterre, en Ecosse et au ​Pays de Galles. Le Premier ‌ministre britannique a cependant exprimé sa volonté de rester à son ⁠poste et il fait de l'amélioration des relations avec l'UE un élément central de son programme pour la Grande-Bretagne, tout en s'efforçant de ne pas réveiller les divisions liées au Brexit.

S'il ⁠juge que la ‌Grande-Bretagne doit par défaut s'aligner sur les normes européennes dans certains secteurs ⁠afin de soutenir son économie, Keir Starmer s'est aussi engagé à ce que le pays ‌ne revienne pas au sein du marché unique européen ni dans l'union ⁠douanière et ne rétablisse pas non plus la liberté de circulation ⁠avec les Vingt-Sept.

Londres et ‌l'UE ont défini l'an dernier un cadre censé permettre des accords sur les produits alimentaires ​et les boissons, les permis d'émissions polluantes et ‌l'électricité, dont les détails sont toujours en cours de négociation.

Le projet de loi annoncé mardi doit "garantir que les accords ​avec l'UE peuvent être mis en oeuvre maintenant et à l'avenir".

Le Parlement britannique devra donner son aval avant toute application d'une loi européenne en Grande-Bretagne de même qu'à ⁠tout nouveau traité susceptible d'être conclu dans le cadre de cette législation.

Dans son introduction écrite au discours du roi, Keir Starmer a déclaré que la volonté de lever les freins à la croissance économique passait par "la définition d'une nouvelle direction pour la Grande-Bretagne lors du prochain sommet de l'UE, plaçant la Grande-Bretagne au coeur de l'Europe".

(Alistair Smout, version française Bertrand ​Boucey, édité par Sophie Louet)

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