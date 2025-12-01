Richemont se distingue à la Bourse de Zurich, Deutsche Bank passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:07
Dans une étude sectorielle abordant les perspectives du marché du luxe, la banque allemande considère que 2026 s'annonce comme une année 'décisive' pour le secteur avec des écarts de croissance entre grandes marquese appelés à se réduire fortement alors qu'ils étaient particulièrement élevés ces dernières années.
Si beaucoup de segments sont encore à la peine, les analystes de Deutsche Bank jugent que le luxe est bien placé pour accélérer en 2026, même s'ils excluent que la croissance revienne à ses niveaux exceptionnels d'avant-Covid, ce qui ne les empêchent pas d'anticiper une amélioration progressive au fil de l'année susceptible de faire remonter les multiples de valorisations.
Si LVMH et Burberry restent ses titres préférés, l'établissement financier dit avoir ajouté à cette liste le suisse Richemont en raison de sa croissance meilleure que prévu, tandis que Kering et Moncler demeurent ses valeurs les moins appréciés du fait du risque de déception associé à leurs résultats financiers.
Deutsche Bank relève par ailleurs sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 180 à 195 francs suisses.
Valeurs associées
|172,700 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,41%
A lire aussi
-
Guerre en Ukraine : l'émissaire américain Steve Witkoff va rencontrer Vladimir Poutine mardi, selon le Kremlin
La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE, alors que Volodymyr Zelensky est arrivé lundi matin à Paris. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour aboutir à un plan de paix en Ukraine, ... Lire la suite
-
Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours des territoires d'Indonésie, Thaïlande, Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec plus de 1.000 morts et plusieurs centaines de disparus.
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer