Richemont se distingue à la Bourse de Zurich, Deutsche Bank passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:07

Richemont affiche la deuxième meilleure performance de l'indice SMI à la Bourse de Zurich lundi dans les premiers échanges, soutenu par des commentaires favorables des analystes de Deutsche Bank.

Dans une étude sectorielle abordant les perspectives du marché du luxe, la banque allemande considère que 2026 s'annonce comme une année 'décisive' pour le secteur avec des écarts de croissance entre grandes marquese appelés à se réduire fortement alors qu'ils étaient particulièrement élevés ces dernières années.

Si beaucoup de segments sont encore à la peine, les analystes de Deutsche Bank jugent que le luxe est bien placé pour accélérer en 2026, même s'ils excluent que la croissance revienne à ses niveaux exceptionnels d'avant-Covid, ce qui ne les empêchent pas d'anticiper une amélioration progressive au fil de l'année susceptible de faire remonter les multiples de valorisations.

Si LVMH et Burberry restent ses titres préférés, l'établissement financier dit avoir ajouté à cette liste le suisse Richemont en raison de sa croissance meilleure que prévu, tandis que Kering et Moncler demeurent ses valeurs les moins appréciés du fait du risque de déception associé à leurs résultats financiers.

Deutsche Bank relève par ailleurs sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 180 à 195 francs suisses.

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
172,700 CHF Swiss EBS Stocks +1,41%
