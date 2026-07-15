Richemont redonne de la force au luxe, Axfood en difficulté

(Zonebourse.com) - La saison des publications démarre sur les chapeaux de roues avec Richemont qui surpasse les attentes, éclaircissant le ciel pour tout le secteur, ASML fait de même. Axfood publie ses résultats dans un trimestre difficile face aux gains de part de marché de son concurrent. Storebrand et Barratt Redrow lancent un programme de rachat d'actions

Actions en hausse

Compagnie Financiere Richemont ( 6%) : le groupe genevois spécialisé dans les maisons de luxe et de joaillerie est propulsé par des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, portés par l'essor des ventes de bijoux. La publication entraîne le secteur avec lui, LVMH et Hermès gagnent près de 3% à l'ouverture.

ASML ( 6%) : le fabricant néerlandais de machines de lithographie grimpe après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre et relevé ses perspectives annuelles, offrant un signal encourageant pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.

Enskilda banken ( 5%) : la banque suédoise salue des résultats semestriels encourageants, son bénéfice net progressant au premier semestre malgré un recul du produit net bancaire. L'annonce concomitante d'un programme de rachat d'actions de 1,25 milliard de couronnes renforce l'appétit des investisseurs pour le titre.

Storebrand ( 5%) : le gestionnaire d'actifs norvégien progresse après l'annonce du lancement d'une nouvelle tranche de son programme de rachat d'actions, doté d'une enveloppe d'un milliard de couronnes norvégiennes. Ce signal de retour de valeur aux actionnaires soutient la confiance des investisseurs dans le titre.

Barratt Redrow ( 3%) : le promoteur immobilier britannique grimpe après avoir confirmé des livraisons annuelles de logements en haut de fourchette et un bénéfice avant impôts ajusté conforme aux attentes pour l'exercice 2026. L'annonce d'un programme de rachat d'actions de 386 millions de livres sterling achève de convaincre les investisseurs.

Actions en baisse

Axfood (-12%) : le distributeur alimentaire suédois pâtit de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, dont la réception par le marché reflète les inquiétudes déjà formulées par Bernstein sur un trimestre jugé difficile face aux gains de parts de marché d'ICA et à des comparaisons annuelles défavorables. La pression concurrentielle dans la distribution alimentaire suédoise pèse sur la confiance des investisseurs.

Elisa OYJ (-4%) : l'opérateur télécom finlandais recule après avoir simplement confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, sans relever ses perspectives ni offrir de signal positif supplémentaire. Cette publication sans surprise déçoit les investisseurs dans un contexte de marché où les bonnes nouvelles sont attendues avec impatience.

Antofagasta (-4%) : le mineur chilien dévisse après la publication de ses statistiques semestrielles, qui font état d'un recul de la production de cuivre et de molybdène au premier semestre 2026. Seul l'or parvient à tirer son épingle du jeu, insuffisant pour rassurer les investisseurs sur les perspectives de ce producteur de métaux industriels.

Svenska Handelsbanken (-4%) : la banque stockholmoise dévisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre, qui font état d'un recul du bénéfice net de 5% et d'une contraction de 7 % du revenu net d'intérêts sous l'effet de la baisse des taux de marché. Si les commissions progressent, elles ne suffisent pas à compenser la pression sur la marge d'intérêt, pénalisant la confiance des investisseurs.

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