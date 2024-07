( AFP / RICHARD JUILLIART )

Le géant du luxe Richemont nomme un nouveau directeur général à la tête de Cartier, sa marque phare, confiant les rênes à Louis Ferla, actuellement à la tête de la marque horlogère Vacheron Constantin, annonce-t-il mardi.

Il succédera à partir du 1er septembre à Cyrille Vigneron qui prend sa retraite après avoir dirigé cette marque de référence dans la joaillerie pendant huit ans, indique le groupe dans un communiqué.

M. Vigneron prendra à cette date la présidence de la fondation philanthropique de Cartier et continuera de travailler aux côtés du nouveau directeur général pour assurer "une transition en douceur", précise le communiqué.

De nationalité française, Louis Ferla avait rejoint Richemont en 2001, y faisant ses débuts au sein de la marque Alfred Dunhill à Hong Kong, puis à Taipei.

En 2006, il avait rejoint la maison Cartier, au Moyen Orient, en Inde et en Afrique, avant de se voir confier la direction des activités de la marque en Chine. En 2015, il avait rejoint le comité de direction de la marque de joaillerie en tant que directeur international de la clientèle et activités.

Le groupe lui avait ensuite confié la direction de la marque de montres Vacheron Constantin en 2017.

Richemont fait partie des plus grands groupes de luxe, aux côtés des français LVMH et Kering. Son chiffre d'affaires pour l'exercice décalé 2023/2024 (clos au 31 mars) se montait à 20,6 milliards d'euros.

Le groupe est actif principalement dans la joaillerie et l'horlogerie mais détient également des marques dans la mode et accessoires, dont Chloé, Alaïa et la marque de stylos Montblanc.

La semaine passée, l'agence Bloomberg et le Financial Times ont affirmé que Bernard Arnault, le président et fondateur de LVMH, a pris une "petite" participation dans Richemont, selon leurs sources qu'ils n'ont pas nommés.