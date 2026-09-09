Richemont: le fils du fondateur nommé à un poste élevé au conseil d'administration

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse du luxe Richemont a annoncé mercredi qu'Anton Rupert, le fils du fondateur et actuel président du groupe, va se voir confier le poste de co-vice président non exécutif.

"Cette nomination constitue une étape importante dans la planification de la succession à long terme du Conseil d'administration", a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

"La force de Richemont a toujours reposé sur la continuité qu'apporte l'implication étroite de la famille, sur une gouvernance rigoureuse et sur un engagement indéfectible en faveur de la créativité et du savoir-faire artisanal", ajoute le groupe en amont de son assemblée générale annuelle à Genève.

Fondé en 1988 par l'homme d'affaires Sud-Africain Johann Rupert, aujourd'hui âgé de 76 ans, Richemont est propriétaire de grandes marques de luxe, dont les maisons de joaillerie Cartier et Van Cleef & Arpels, les marques de montres Piaget et Vacheron Constantin ou encore les marques de mode Chloé et Alaïa.

Son fils Anton Rupert, 39 ans, va partager la vice-présidence du groupe avec Bram Schot, l'actuel vice-président et sera en charge du Comité stratégique des produits et de la communication des Maisons, détaille le communiqué.

Sa mission sera de "veiller à la préservation des priorités créatives et des produits", explique le communiqué.

Le groupe genevois, qui compte les français LVMH, Kering et Hermès parmi ses principaux concurrents, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 22,4 milliards d'euros durant son exercice 2025/2026 décalé (clos fin mars).

Richemont est fortement axé sur la joaillerie qui a représenté à elle seule 16,3 milliards de chiffre d'affaires.