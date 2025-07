Richemont : hausse de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 10:22









(Zonebourse.com) - Richemont dévoile un chiffre d'affaires de 5,41 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 (clos fin juin), en hausse de 3% en données brutes et de 6% à taux de change constants, 'dans un contexte macroéconomique et géopolitique volatil'. A taux de change constants, les ventes ont été portées par la vigueur de ses maisons de joaillerie (+11%), tandis que ses ventes ont reculé de 7% chez ses horlogers spécialisés et de 1% dans ses autres activités (dont maisons de mode et accessoires). Au plan géographique, la croissance a été tirée par des augmentations à deux chiffres en Europe, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique, qui ont plus que compensé une baisse du Japon tandis que l'Asie Pacifique est restée stable. Le groupe de luxe helvétique revendique en outre une 'solide position de trésorerie nette à 7,4 milliards d'euros, après transfert de trésorerie à YNAP lors de la clôture de l'opération de vente avec LuxExperience'.

Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 147,850 CHF Swiss EBS Stocks -0,17%