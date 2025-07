Richemont : des revenus trimestriels en progression grâce à la joaillerie

(AOF) - Au premier trimestre 2025, clos le 30 juin, le chiffre d'affaires de Richemont s'élève à 5,4 milliards d'euros, en hausse de 6 % à taux de change constants et de 3% à taux de change réels, dans un contexte macroéconomique et géopolitique volatile. La croissance a été tirée par des augmentations à deux chiffres en Europe (11%), dans les Amériques (+17%) et au Moyen-Orient et en Afrique (+17%). Celles-ci ont plus que compensé la baisse des ventes au Japon (-15%) par rapport aux chiffres comparatifs élevés de l'année précédente. Les ventes dans la région Asie-Pacifique sont restées stables.

La croissance a été constante dans tous les canaux de distribution, chacun augmentant de 6 %, sous l'impulsion des Maisons de joaillerie.

Les ventes au détail ont représenté 69% des ventes du groupe, avec une croissance dans toutes les régions à l'exception du Japon. La croissance des ventes en gros a été tirée par de solides augmentations dans les Amériques, en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique. Les ventes au détail en ligne ont connu une forte croissance dans presque toutes les régions.

Les quatre maisons de joaillerie du groupe (Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels et Vhernier) ont enregistré une hausse de 11% de leurs ventes à 3,91 milliards d'euros, marquant un troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, soutenue à la fois par les lignes de produits de joaillerie et d'horlogerie.

AOF - EN SAVOIR PLUS