Riber reçoit le soutien d'un analyste après l'annonce d'une commande "majeure"

(AOF) - Riber (-0,71%, à 3,48 euros), a annoncé hier qu’un client européen avait passé une commande majeure portant sur deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés pour une livraison en 2026. Le client est une société européenne disposant d’installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d’un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.
Ces derniers comprennent notamment la connectivité optique pour les datacenters dédiés à l'intelligence artificielle, les sources lumineuses de forte puissance pour les applications LiDAR (une technologie de télédétection), ainsi que des marchés médicaux, industriels et scientifiques en expansion.
Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires pour l'industrie des semi-conducteurs explique que sa plateforme MBE 6000 est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences de la production industrielle de structures III-V avancées, qui utilisent des matériaux aux propriétés physiques exceptionnelles et qui permettent de fabriquer des composants ultra-rapides, photoniques ou de haute puissance.
Pour les analystes TPICAP Midcap, l'annonce de cette commande conforte leur prévisionnel de croissance pour 2026. Ils ont renouvelé leur recommandation à l'Achat sur le titre Riber, avec un objectif de cours de 3,90 euros.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer