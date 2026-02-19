Mort de Quentin Deranque: pour 76% des Français, le PS ne devrait plus s'allier avec LFI, selon un sondage

Rassemblement en hommage à Quentin Deranque à Metz, le 16 février 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Une majorité de Français (76%) estime que le PS et ses alliés ne devraient plus faire d'alliance avec LFI, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro publié jeudi, cinq jours après la mort à Lyon du jeune nationaliste Quentin Deranque, agressé par des militants liés à l'ultragauche.

La proportion s'élève à 81% chez les sympathisants PS, contre 46% chez les sympathisants écologistes, selon cette étude.

61% des Français, soit une hausse de 2 points depuis décembre, pourraient voter pour un candidat ou une liste qu'ils ne soutiennent pas pour empêcher la victoire de LFI (44% de sympathisants PS et 31% des écologistes).

L'enquête a été publiée cinq jours après l'agression mortelle de Quentin Deranque, 23 ans, à Lyon. Jeudi, le parquet de Lyon a requis la mise en examen et le placement en détention provisoire de sept hommes pour "homicide volontaire". Trois d'entre eux ont reconnu être liés à l'ultragauche, selon le procureur de Lyon Thierry Dran.

Parmi les suspects figure l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, fondateur du groupuscule La Jeune Garde, dissoute par décret en juin 2025 notamment pour des "violences".

Selon ce sondage, 57% des sondés estiment que Jean-Luc Mélenchon est "trop complaisant à l'égard des militants +antifas+", contre 13% d'un avis contraire et 30% ne se prononçant pas.

11% de Français estiment que Jean-Luc Mélenchon a "réagi comme il le fallait" après la mort de Quentin Deranque, contre 56% d'un avis contraire et 33% ne se prononçant pas.

Seuls les sympathisants de La France insoumise sont majoritaires (60%) à approuver sa réaction, qui n'a la faveur que de 13% des sympathisants socialistes et écologistes.

87% des Français ont été "personnellement choqué(s)" par cette affaire, et 73% estiment qu'il s'agit d'un "fait de société qui montre que la violence politique gagne du terrain en France".

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 18 et 19 février. Marge d'erreur de 1,8 à 2,5 points.