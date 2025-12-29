Riber annonce une commande majeure
29/12/2025
Le client du spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires pour l'industrie des semi-conducteurs dispose d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.
Valeurs associées
|3,3500 EUR
|Euronext Paris
|+6,01%
