Riber annonce une commande majeure
information fournie par AOF 29/12/2025 à 08:09

(AOF) - Riber a enregistré une commande auprès d’un client européen. Ce dernier a commandé deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés, pour une livraison prévue l’an prochain. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le client du spécialiste mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires pour l’industrie des semi-conducteurs dispose d’installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d’un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

RIBER
3,4000 EUR Euronext Paris +7,59%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

