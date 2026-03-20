Rhythm Pharma progresse après l'approbation par la FDA d'un traitement contre l'obésité hypothalamique

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20 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O augmentent de 6,3 % à 96,03 $ avant le marché

** La société a déclaré jeudi que la FDA américaine avait approuvé son traitement, Imcivree , en tant que première thérapie pour l'obésité hypothalamique acquise, une forme rare d'obésité causée par des dommages à la région du cerveau qui régule la faim et le poids

** La société a déclaré que l'approbation intervient après que les essais de dernière phase ont montré que les patients sous Imcivree ont réduit leur indice de masse corporelle d'environ 16 % sur un an, par rapport à une augmentation chez ceux qui ont reçu un placebo

** RYTM a ajouté que le traitement était généralement bien toléré et que les effets secondaires courants comprenaient un assombrissement de la peau, des nausées, des vomissements et des maux de tête

** L'approbation de la FDA permet d'utiliser la thérapie chez les adultes et les enfants âgés de quatre ans et plus

** Imcivree a déjà été approuvé pour certaines formes génétiques rares d'obésité; le médicament sera disponible immédiatement aux États-Unis

** Les actions de la société ont baissé d'environ 16 % depuis le début de l'année, après avoir presque doublé de valeur en 2025