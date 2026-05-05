Ukraine: près de 20 morts dans des frappes russes à quelque heures d'une potentielle trêve

Un secouriste sur le site d'une attaque aérienne russe à Zaporijjia, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Des bombardements russes ont fait au moins 18 morts en plein jour mardi en Ukraine, le président Zelensky dénonçant le "cynisme absolu" de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.

Selon des bilans provisoires, au moins douze personnes ont été tuées à Zaporijjia (sud), cinq à Kramatorsk (est) et une à Nikopol (centre-est), illustrant une tendance de plus en plus fréquente de frapper l'Ukraine jour et nuit, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Volodymyr Zelensky, en visite à Bahreïn, a dit craindre un bilan encore plus lourd à Kramatorsk, dont le centre-ville a été touché en fin d'après-midi.

Bastion de l'armée ukrainienne, cette dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk, est visée depuis des mois par des attaques russes de plus en plus intenses.

A Zaporijjia, dans le sud, quatre bombes aériennes ont été larguées près du centre-ville, faisant au moins 12 morts et 20 blessés, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la police régionale, Anna Tkatchenko.

Des frappes russes de drones longue portée et de missiles ont déjà fait dans la nuit au moins cinq morts en Ukraine, dont des secouristes, et des dizaines de blessés, selon Kiev.

Alors que Moscou bombarde sans relâche l'Ukraine et que la diplomatie est au point mort, la Russie a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945 marquée en grande pompe chaque année par un défilé sur la Place rouge.

Moscou a menacé de lancer une "frappe massive de missiles" sur le centre de Kiev si l'Ukraine violait son cessez-le-feu.

Le président Volodymyr Zelensky a répondu en déclarant une trêve à partir de mercredi 00H00 (21H00 GMT), sans lui fixer de durée, précisant que Kiev répondrait "de manière symétrique" à toute violation de son propre cessez-le-feu.

Volodymyr Zelensky a dénoncé tôt mardi la dernière vague de bombardements nocturnes: "C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes".

- "Manoeuvre tactique" -

Selon l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko, l'annonce de trêve par l'Ukraine est une manoeuvre tactique dans les champs "informationnel et politique".

"Si la Russie ne respecte pas notre cessez-le-feu, nous sommes en droit de ne pas respecter le sien. Cela annule l'initiative de Poutine", a estimé M. Fessenko auprès de l'AFP, jugeant qu'il était "presque certain" qu'aucun des cessez-le-feu ne serait pleinement suivi.

De la fumée s'échappe d'un bâtiment endommagé par une attaque aérienne russe à Zaporijjia, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Ces trêves rivales doivent avoir lieu plus de trois semaines après un cessez-le-feu de 32 heures pour la Pâques orthodoxe, qui avait été violé à de nombreuses reprises sur le front, même si un arrêt des attaques aériennes longue portée avait été observé.

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou refuse cette demande, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses et exigeant notamment avant tout arrêt des combats que l'Ukraine lui cède toute la région de Donetsk (est), partiellement contrôlée par l'armée russe.

En riposte aux bombardements russes, l'Ukraine a multiplié ces derniers jours ses tirs de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel dans l'ouest de Moscou.

Ces annonces de nouvelles trêves interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Elles s'inscrivent aussi à un moment où, pour la première fois depuis l'été 2023, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Parallèlement, Volodymyr Zelensky fait valoir auprès de pays du Golfe l'expertise de l'Ukraine en matière de lutte contre les drones de conception iranienne, utilisées massivement par Moscou contre son voisin ukrainien.

Le dirigeant ukrainien a indiqué mardi avoir proposé à Bahreïn un accord sur les drones, à l'issue d'une rencontre avec le roi Hamed ben Issa Al Khalifa.

"Notre pays fait face à des attaques terroristes similaires presque chaque jour et notre population possède une expérience pertinente en matière de défense à grande échelle. L’Ukraine est prête à partager cette expertise en matière de sécurité avec Bahreïn", a-t-il détaillé.