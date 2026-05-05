Banco BPM: bénéfice net de 480 millions d'euros au 1T, supérieur aux attentes

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La banque italienne Banco BPM a publié mardi un bénéfice net de 480 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 6,1% sur un an mais supérieur aux attentes.

Le consensus des analystes réuni par Factset le voyait à 449 millions.

Ce repli est dû essentiellement à une baisse des intérêts de 8% sur un an et une hausse des impôts, que n'a pas compensé une hausse des commissions de 19,2%, a indiqué la banque dans un communiqué.

La direction du groupe a confirmé la distribution d'un dividende d'un euro par action, dont 0,46 euros déjà versés en novembre 2025.

Elle a aussi souligné la rentabilité du groupe, en avance sur ses prévisions d'un bénéfice net cumulé supérieur à 7,7 milliards d'euros pour la période 2024-2027, et "une trajectoire cohérente avec l'objectif de 2,15 milliards de bénéfice net en 2027".