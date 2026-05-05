Moyen-Orient: Ferrari a temporisé en livrant d'autres clients dans le monde

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Ferrari a anticipé des livraisons ailleurs dans le monde pour ne pas être "affecté" par la guerre au Moyen-Orient, a indiqué le constructeur italien mardi.

"Le total des livraisons n’a pas été affecté par la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient, Ferrari ayant tiré parti de la flexibilité de son allocation géographique en anticipant certaines livraisons vers d’autres régions", a indiqué le constructeur de bolides de luxe dans un communiqué.

En revanche sur un an, le total des livraisons a baissé de 4,4%.

La marque a cependant vu son bénéfice stagner au premier trimestre, à 413 millions d'euros, légèrement inférieur au consensus des analystes de Factset, pour un chiffre d'affaires en légère hausse (+3%), à 1,85 milliard d'euros.

Les clients de la marque doivent traditionnellement attendre plusieurs mois pour obtenir leur voiture, voire plusieurs années pour les modèles les plus exclusifs, avec un carnet de commandes plein jusqu'à fin 2027.

Le groupe a gardé ses magasins ouverts au Moyen-Orient et organisé plus de 500 essais au cours des deux derniers mois, a précisé le patron de Ferrari Benedetto Vigna lors d'une conférence pour les analystes.

Alors que la guerre bloque le détroit d'Hormuz, le nombre de voitures livrées au Moyen-Orient est resté "stable", grâce au "soutien de partenaires logistiques", a souligné Benedetto Vigna.

La marque s'était notamment réservée la possibilité d'envoyer des modèles par avion, avait indiqué son directeur au Moyen-Orient.

Par ailleurs, alors que plusieurs nouveaux modèles Ferrari arrivent sur le marché dans l'année, dont le coupé d'entrée de gamme Amalfi (proposé autour de 240.000 euros), les livraisons ont été "volontairement calibrées pour être légèrement inférieures à celles de l’année précédente", à 3.436 unités sur le premier trimestre, a indiqué la marque de Maranello (nord).

"Notre +mix+ enrichi (éventail de la gamme, NDLR) et la demande soutenue pour les personnalisations ont contribué aux solides résultats que nous présentons aujourd’hui. Avec ces résultats et un carnet de commandes qui s’étend désormais jusqu’à la fin de 2027, nous confirmons nos objectifs 2026", a déclaré Benedetto Vigna.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'année 2026, soit une progression de son chiffre d'affaires à environ 7,5 milliards d'euros.

"Les solides résultats d’aujourd’hui illustrent une fois de plus le caractère unique de notre modèle économique", a souligné le directeur financier de la marque au cheval cabré, Antonio Picca Piccon. "Malgré les défis persistants posés par la situation mondiale, nous continuons de regarder vers l’avenir avec une confiance totale".

La marque doit présenter le 25 mai à Rome son premier modèle électrique, la Ferrari Luce, à des clients triés sur le volet.