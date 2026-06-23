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Rheinmetall va fournir des véhicules à la Bundeswehr pour près de 500 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 10:43

Le groupe allemand va fournir 23 véhicules afin de compenser les équipements transférés à l'Ukraine et renforcer les capacités de soutien de l'armée allemande.

Rheinmetall annonce avoir reçu une commande de la Bundeswehr pour la fourniture de 23 véhicules blindés de dépannage Bergepanzer 3 Büffel, pour un montant évalué entre 400 et 600 MEUR ("mid three-digit million-euro range").

Cette commande vise à remplacer 21 Bergepanzer 2 et deux Bergepanzer 3 précédemment livrés à l'Ukraine dans le cadre du soutien militaire allemand.

Les véhicules commandés correspondent à une version modernisée du Bergepanzer 3, désignée Bergepanzer 3 A2, intégrant une mise à niveau technologique et le traitement des obsolescences.

La première livraison est attendue en décembre 2027, soit 18 mois après la signature du contrat, Rheinmetall ayant anticipé le financement et le lancement de la production. La dernière livraison est prévue en juin 2029.

Le titre Rheinmetall progresse de 0,5% ce matin à Francfort au sein d'un DAX en baisse de 1,5%.

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