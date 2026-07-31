Rheinmetall signe un contrat avec l'armée UK autour des obusiers

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense renforce sa présence au Royaume-Uni avec un contrat portant sur les systèmes d'armes des futurs obusiers automoteurs de l'armée britannique. Le titre progresse de 2,5% à Londres.
Rheinmetall annonce avoir obtenu un contrat portant sur la fourniture de systèmes d'armes des obusiers sur roues RCH 155 destinés aux forces armées britanniques. Le contrat représente un montant de l'ordre de "plusieurs centaines de millions d'euros", rapporte le groupe.
Pour rappel, en mai 2026, le Royaume-Uni avait commandé 72 obusiers RCH 155, un système développé par ARTEC, la coentreprise qui réunit Rheinmetall et KNDS Deutschland. Après la qualification du système d'armes téléopéré de 155 mm L/52, Rheinmetall livrera 72 ensembles de canon ainsi que les outillages embarqués.
Le groupe assurera également plusieurs prestations, notamment le soutien à la préparation des supports de formation et de la documentation technique. Les systèmes d'armes seront produits dans la nouvelle usine de fabrication de canons de Rheinmetall à Telford, au Royaume-Uni, dont la montée en puissance est en cours.
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