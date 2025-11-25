Rheinmetall s'allie à Varjo pour renforcer la formation militaire en réalité mixte
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 11:35
Bartek Panasewicz, vice-président Training Systems Land chez Rheinmetall Electronics, souligne que 'la réalité mixte permet d'entraîner un grand nombre de soldats sans compromis sur la qualité ou le réalisme'. L'intégration de cette technologie permettra de combiner éléments physiques et virtuels dans un même environnement, offrant des sessions immersives sans dépendre de simulateurs fixes.
Les deux partenaires présenteront leurs solutions conjointes lors de la conférence I/ITSEC, qui se tiendra du 1er au 4 décembre 2025 à Orlando (Floride), avec une démonstration d'un simulateur de conduite de camion en XR.
Valeurs associées
|1 464,500 EUR
|XETRA
|+1,49%
