Rheinmetall s'allie à Varjo pour renforcer la formation militaire en réalité mixte
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 11:35

Rheinmetall annonce un partenariat stratégique avec Varjo, spécialiste de la réalité mixte (XR), afin d'intégrer la technologie de ce dernier dans ses systèmes de formation virtuelle déployables pour les forces terrestres. Cette collaboration vise à accroître la capacité d'entraînement en Europe et au sein de l'OTAN, grâce à l'équipement des simulateurs modulaires de Rheinmetall avec les casques XR-4 de Varjo.

Bartek Panasewicz, vice-président Training Systems Land chez Rheinmetall Electronics, souligne que 'la réalité mixte permet d'entraîner un grand nombre de soldats sans compromis sur la qualité ou le réalisme'. L'intégration de cette technologie permettra de combiner éléments physiques et virtuels dans un même environnement, offrant des sessions immersives sans dépendre de simulateurs fixes.

Les deux partenaires présenteront leurs solutions conjointes lors de la conférence I/ITSEC, qui se tiendra du 1er au 4 décembre 2025 à Orlando (Floride), avec une démonstration d'un simulateur de conduite de camion en XR.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 464,500 EUR XETRA +1,49%
