Rheinmetall grimpe après un contrat de 1 MdEUR auprès de l'armée allemande

Le groupe allemand renforce son rôle de partenaire clé de l'armée allemande dans le cadre du réarmement et de la modernisation des capacités logistiques. Le titre grimpe de 2,5% à Francfort.

Rheinmetall annonce avoir remporté une commande de plus de 2 000 véhicules de transport militaires non protégés pour la Bundeswehr, d'une valeur totale de 1,015 MdEUR brut. Ce contrat s'inscrit dans l'accord-cadre signé en 2024 portant sur jusqu'à 6 500 véhicules.

La commande comprend environ 1 000 véhicules 8x8 ainsi qu'environ 1 000 modèles 4x4 et 6x6 destinés aux missions logistiques de l'armée allemande. Les livraisons, assurées par Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), doivent débuter au premier semestre 2026, la majorité des véhicules étant attendue avant fin 2026.

Le constructeur souligne que cette famille de véhicules logistiques constitue "l'épine dorsale" des capacités de transport de la Bundeswehr. Les véhicules reposent sur la plateforme HX de RMMV, développée pour répondre aux exigences militaires en matière de robustesse et de mobilité tout-terrain.

"Grâce à l'importante standardisation de la famille HX, la Bundeswehr bénéficie de synergies considérables en matière de formation, d'exploitation et de maintenance", a déclaré Christoph Müller, directeur général et président du directoire de RMMV.