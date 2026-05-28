La Bourse de Paris en baisse face à l'incertitude au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris a commencé la journée en baisse jeudi, sur un marché où les inquiétudes géopolitiques tempèrent l'euphorie liée aux investissements dans la tech et l'intelligence artificielle.

Vers 10H00, l'indice du CAC 40 enregistrait une correction de 37,68 points (-0,48%) à 8.168,77 points. La veille, l'indice des 40 principales capitalisations françaises avait clôturé en légère hausse de 0,43%, à 8.207,89 points.

Entre-temps, les Etats-Unis ont abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l'Iran, dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant des représailles de Téhéran qui a visé une base américaine. Il s'agit des affrontements les plus graves depuis le début du cessez-le-feu le 8 avril.

La reprise des hostilités a torpillé l'espoir d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement de 20% de l'offre mondiale en hydrocarbures depuis le début des frappes américaines sur Téhéran, il y a tout juste trois mois, le 28 février.

Pétrole en hausse

Variable sensible en Europe, en raison de la dépendance aux importations, le prix du pétrole repartait à la hausse: 96.77 dollars le baril de Brent (+2,63%) et 91,08 dollars (-2,71%) pour le WTI américain.

La hausse des prix du pétrole alimente l'inflation, ce qui devrait conduire la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter ses taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de son directoire mi-juin.

En attendant, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat français à dix ans remontait jeudi matin, avec un rendement à dix ans de près de 3,62% contre moins de 3,60% la veille.

Sur le marché des changes, l'euro était stable face au dollar à 1,1616 dollars pour un euro, contre 1,1626 la veille (-0,09%).

Thales en hausse, Hermès en baisse

Au palmarès des performances, les investisseurs privilégiaient la défense (Thalès +2,06% à 238 euros le titre) et le bon élève de la technologie française, le fabricant de micro-processeurs STMicroelectronics (+1,79% à 58,99 euros).

Le luxe, exposé au marché du Moyen-Orient est touché (Hermès -2,08% à 1.600 euros l'action, et LVMH, -1,90% à 474,75 euros).

Hors CAC 40, sur les indices élargis, le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs Soitec bondit (+14,62% à 176,75 euros). Malgré l'anonce de résultats en baisse mercredi soir, Soitec semble profiter de l'engouement pour l'intelligence artificielle.

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