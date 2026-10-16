Rheinmetall gagne 5%, le groupe renforce sa production de munitions en Espagne

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand met en service une nouvelle ligne de production de composants pour munitions de moyen calibre sur son site d'Albacete, dont la capacité annuelle atteindra environ 3 millions de pièces.

Rheinmetall poursuit l'expansion de ses capacités industrielles dans le cadre de son projet "Firepower". Sa filiale Rheinmetall Expal Munitions inaugure en octobre 2026 de nouvelles installations à Albacete, représentant un investissement d'environ 20 millions d'euros.

Le site pourra produire chaque année 1,2 million de projectiles et 1,8 million de douilles pour des munitions de calibres compris entre 20 et 35 mm. Ces composants seront ensuite transformés dans d'autres usines du groupe, notamment à Burgos.

Le groupe renforce également sa production de systèmes de mortiers, avec une capacité annuelle prévue de 40 systèmes Dual-Eimos de 81 mm et de plus de 650 mortiers de calibres 60, 81 et 120 mm.

Cette expansion devrait s'accompagner d'une hausse des effectifs d'environ un tiers, de 210 à 300 salariés.

Après avoir touché un point bas la semaine dernière vers 934 euros, le titre tente de rebondir. En tout début d'après-midi, il gagnait 5,5% à la Bourse de Francfort, autour des 1 082 euros.

Berenberg reste à "conserver" sur la valeur

Hier, dans une note sectorielle publiée à l'issue du salon américain de défense AUSA, Berenberg affichait un avis prudent sur le titre, tout en évoquant les perspectives commerciales prometteuses du groupe allemand dans la défense antiaérienne et les véhicules militaires.

L'analyste identifie également un important relais de croissance aux Etats-Unis, où Rheinmetall est en lice pour le programme XM30, destiné à remplacer les blindés Bradley. Evalué à près de 35 milliards de dollars, ce contrat n'a toutefois que 40% de chances d'être remporté par le groupe allemand, selon Berenberg.

Le broker souligne en effet l'intensification de la concurrence, notamment asiatique, sur le marché américain de la défense. Un environnement qui invite à la prudence, malgré des perspectives industrielles favorables. Dans ce contexte, l'analyste est à "conserver" sur le titre avec une cible de cours de 1 020 euros.

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