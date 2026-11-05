Rheinmetall douche le marché avec des objectifs revus en baisse

Le logo de Rheinmetall sur un véhicule blindé. (Crédits: Adobe Stock)

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Rheinmetall a augmenté son chiffre d'affaires consolidé de 38% pour atteindre 8,376 milliards d'euros. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a progressé de 68% pour s'établir à 1,339 MdEUR. Mais en raison de reports de projets, l'entreprise table désormais, pour l'exercice 2026, sur un chiffre d'affaires d'environ 13,2 milliards d'euros et une marge opérationnelle d'environ 18,5%, en-deçà des projections initiales (13,7 à 14,2 MdsEUR, pour 19% de marge).

La marge opérationnelle du groupe s'élevait à 16% après neuf mois, contre 13,1% l'année précédente. La part du chiffre d'affaires réalisée en Allemagne a augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 41,3%, tandis que la part à l'international s'élève à 58,7%. Le résultat par action non dilué provenant des activités poursuivies s'est amélioré et passe de 7,83 euros à 14,44 euros.

Les prises de commandes de Rheinmetall se sont établies à 19,1 milliards d'euros, contre 16 milliards d'euros l'année précédente, soit une hausse de 19%. Le carnet de commandes au 30 septembre 2026 a augmenté pour atteindre 78 milliards d'euros (contre 56,7 milliards d'euros l'année précédente). Le flux de trésorerie opérationnel disponible s'est établi à -1 698 millions d'euros, contre -798 millions d'euros l'année précédente. L'entreprise attribue cette évolution aux acomptes importants versés par les clients au cours de la même période de l'année précédente, ainsi qu'à la constitution de stocks et à l'augmentation des besoins en fonds de roulement liés à l'objectif de croissance du chiffre d'affaires.

Rheinmetall justifie la révision de ses prévisions par des retards dans le projet "Arminius" de la Bundeswehr, qui se trouve en phase finale de négociation et ne pourra faire l'objet d'une commande qu'au cours de l'année prochaine, ainsi que dans la réception des lots de munitions d'artillerie. Le PDG du groupe, Armin Papperger, a évoqué une très bonne croissance accompagnée d'une forte rentabilité.

Après l'avertissement, JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 1 350 à 1 150 EUR. L'abaissement des objectifs pour une entreprise en pleine croissance qui "cherche encore à rétablir sa crédibilité en matière d'exécution" pourrait peser lourdement, note Chloé Lemarie, chez Jefferies. Le titre était donné à -7% en préouverture, autour de 8h30.