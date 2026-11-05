Joshua Wong, symbole du mouvement prodémocratie de Hong Kong condamné à rester derrière les barreaux

Le militant prodémocratie Joshua Wong à Hong Kong le 18 juin 2019 ( AFP / Anthony WALLACE )

L'une des figures les plus reconnaissables du mouvement prodémocratie à Hong Kong, Joshua Wong, 30 ans, dont près de six passés en prison, a vu jeudi sa peine alourdie de 10 années supplémentaires.

Le jeune homme au visage sérieux cerclé de lunettes a fait plusieurs allers-retours en prison pour son implication dans diverses campagnes contestataires, et notamment les grandes manifestations prodémocratie qui ont secoué Hong Kong en 2019.

Il devait sortir en janvier après avoir purgé une peine de près de cinq ans de prison pour subversion.

Mais les autorités l'ont inculpé l'an dernier de collusion avec l'étranger, chef pour lequel il a été condamné jeudi par un tribunal de Hong Kong à 10 ans de prison supplémentaires, en vertu de la loi sur la sécurité nationale, imposée par Pékin sur le territoire en 2020.

Selon des organisations de défense des droits humains, les nouvelles accusations pour lesquelles il a plaidé coupable en septembre, visaient à le maintenir durablement derrière les barreaux.

En 2017, un documentaire Netflix, "Joshua : Adolescent vs Superpuissance", le dépeignait comme menant un combat digne de David contre Goliath face à l'autorité chinoise et a accru sa notoriété.

Militant dès 13 ans

Né en 1996 de parents chrétiens de la classe moyenne - soit un an avant la rétrocession de Hong Kong par le Royaume-Uni - Joshua Wong milite dès ses 13 ans contre un projet de train à grande vitesse entre Hong Kong et la Chine continentale.

À 15 ans, il fait campagne avec succès pour que Hong Kong abandonne un programme scolaire prochinois, ralliant à sa cause 120.000 personnes pour bloquer le Parlement de la place financière pendant 10 jours.

Il est un des pionniers d'une méthode largement reprise par la suite, reposant sur des actions de désobéissance civile non violentes comme des grèves, des boycotts ou l'occupation de rues.

Joshua Wong, militant prodémocratie hongkongais à Washington, le 17 septembre 2019 ( AFP / Olivier Douliery )

Le jeune homme a ensuite fait partie des leaders du Mouvement des parapluies en 2014, où il galvanise les manifestants avec ses discours, aux côtés des militants Nathan Law et Alex Chow.

"Défendre ma terre"

Aux côtés d'autres militants, M. Wong fonde en 2016 le parti Demosisto, qui prône l'autodétermination de l'ancienne colonie.

Il s'implique dans les manifestations prodémocratie, parfois violentes, de 2019 et rencontre des responsables politiques à Taïwan, en Allemagne et aux États-Unis.

L'année suivante, Pékin impose une loi de sécurité nationale sur le territoire, qui entraîne la quasi-disparition de la société civile et de l'opposition politique. Les autorités affirment que ce texte était nécessaire pour mettre fin à l'agitation politique.

Tandis que beaucoup d'opposants quittent Hong Kong, il choisit de rester.

"Je savais que j'allais devoir payer ce prix pour la ville que j'aime", a écrit Joshua Wong à propos de sa privation de liberté, dans une tribune pour le magazine Time rédigée depuis sa cellule en juin 2019.

"Je continuerai à défendre ma terre - Hong Kong - jusqu'à ce qu'ils me réduisent au silence et m'éliminent de cette terre", avait-il promis avant son arrestation, dans un message posté sur le réseau Facebook en 2020. Le même jour, Demosisto est dissous.

Derrière les barreaux

Joshua Wong, étudiant, à Hong Kong le 16 janvier 2015 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'avocat de la défense, Derek Chan, a indiqué que M. Wong avait lu des centaines de livres en détention et espérait pouvoir à sa libération "s'occuper de ses parents".

Malgré les années derrière les barreaux, le militant reste "plein d'énergie", a assuré Louis Lee, ancien membre d'un groupe étudiant cofondé par Joshua Wong, à l'AFP. Il lui a rendu visite plusieurs fois en prison, où il fait du sport, de la guitare, et suit des cours universitaires.

Dans un courrier adressé à ce proche en 2024, Joshua Wong a exprimé sa gratitude pour le soutien dont il bénéficie. Il y a assuré combattre la peur par davantage d'amour : "L'amour entre compagnons, l'amour pour une communauté, et l'amour pour une ville tout entière".

Après l'énoncé de la peine qui pourrait le maintenir en prison jusqu'à ses 40 ans, il a remercié ses soutiens et leur a fait un signe de la main en partant. "Nous t'attendrons à ta sortie", lui ont-ils dit.