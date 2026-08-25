Rheinmetall décroche un contrat de 250 MEUR pour un camp militaire en Lituanie

Le groupe de défense allemand assurera également l'exploitation du site, destiné à accueillir jusqu'à 2 000 soldats, pour 40 MEUR par an.

Rheinmetall annonce avoir reçu une première commande de l'Office fédéral des infrastructures, de la protection de l'environnement et des services de la Bundeswehr (BAIUDBw) dans le cadre du programme G-CAP II SU d'hébergement statique.

Le groupe construira en Lituanie un camp modulaire pouvant accueillir jusqu'à 2 000 soldats, dont la mise en service est prévue à partir de mi-août 2027.

La construction représente 250 millions d'euros, tandis que l'exploitation ultérieure est évaluée à 40 MEUR par an. La commande a été comptabilisée au 3e trimestre 2026.

Après la mise en service, Rheinmetall prendra en charge la gestion des installations, notamment la blanchisserie et la restauration.

Le programme G-CAP II SU (German Armed Forces Contractor Augmentation Program II - Static Accommodation) vise à confier à des prestataires privés la fourniture d'hébergements statiques lors des déploiements de la Bundeswehr.

Rheinmetall cédait près de 0,5% en fin de matinée à Francfort, affichant un repli proche de 30% depuis le début de l'année.