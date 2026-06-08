Rheinmetall anticipe une "nette accélération" de son activité au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - L'activité devrait notamment être portée par la comptabilisation de livraisons reportées et par la pleine intégration de son activité navale. Le groupe allemand, qui a par ailleurs acté sa transformation en acteur exclusivement dédié à la défense avec la cession de ses activités automobiles, voit son titre légèrement progresser à la Bourse de Francfort.

A l'occasion de sa conférence téléphonique avec les investisseurs, Rheinmetall a fait savoir que le deuxième trimestre devrait marquer "une nette accélération par rapport au premier trimestre". Le groupe a notamment indiqué qu'environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires reportés du premier trimestre (environ 200 millions d'euros de camions militaires et environ 100 millions d'euros de livraisons de munitions) seront comptabilisés au deuxième trimestre, soutenant ainsi une trajectoire de ventes plus dynamique.

Par ailleurs, le deuxième trimestre devrait également bénéficier de la contribution sur un trimestre complet de l'activité Navale, alors que le premier trimestre ne reflétait qu'un mois de consolidation.

"Nous pensons que l'accélération attendue des livraisons devrait mécaniquement soutenir la génération de flux de trésorerie disponible grâce à la réduction des stocks", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Elle rapporte aussi que le groupe s'est montré satisfait de la cession de ses activités automobiles, ce qui le transforme en "pure player" de la défense. "Bien que la logique stratégique soit compréhensible, les conditions de la transaction nous semblent relativement défavorables", a toutefois nuancé AlphaValue.

Pour rappel, Rheinmetall avait annoncé la semaine dernière la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, regroupée au sein de l'ancienne division Power Systems. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.

Le prix d'acquisition provisoire pour 100% du capital s'élève à 350 MEUR, sous réserve des ajustements habituels jusqu'à la clôture. La division cédée a généré environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2025.

Peu après 15h, le titre Rheinmetall progressait de 0,4% à Francfort, au sein d'un DAX en contraction de 0,4%.

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