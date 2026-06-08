 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall anticipe une "nette accélération" de son activité au 2e trimestre
information fournie par AOF 08/06/2026 à 15:16

(Zonebourse.com) - L'activité devrait notamment être portée par la comptabilisation de livraisons reportées et par la pleine intégration de son activité navale. Le groupe allemand, qui a par ailleurs acté sa transformation en acteur exclusivement dédié à la défense avec la cession de ses activités automobiles, voit son titre légèrement progresser à la Bourse de Francfort.

A l'occasion de sa conférence téléphonique avec les investisseurs, Rheinmetall a fait savoir que le deuxième trimestre devrait marquer "une nette accélération par rapport au premier trimestre". Le groupe a notamment indiqué qu'environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires reportés du premier trimestre (environ 200 millions d'euros de camions militaires et environ 100 millions d'euros de livraisons de munitions) seront comptabilisés au deuxième trimestre, soutenant ainsi une trajectoire de ventes plus dynamique.

Par ailleurs, le deuxième trimestre devrait également bénéficier de la contribution sur un trimestre complet de l'activité Navale, alors que le premier trimestre ne reflétait qu'un mois de consolidation.

"Nous pensons que l'accélération attendue des livraisons devrait mécaniquement soutenir la génération de flux de trésorerie disponible grâce à la réduction des stocks", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Elle rapporte aussi que le groupe s'est montré satisfait de la cession de ses activités automobiles, ce qui le transforme en "pure player" de la défense. "Bien que la logique stratégique soit compréhensible, les conditions de la transaction nous semblent relativement défavorables", a toutefois nuancé AlphaValue.

Pour rappel, Rheinmetall avait annoncé la semaine dernière la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, regroupée au sein de l'ancienne division Power Systems. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.

Le prix d'acquisition provisoire pour 100% du capital s'élève à 350 MEUR, sous réserve des ajustements habituels jusqu'à la clôture. La division cédée a généré environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2025.

Peu après 15h, le titre Rheinmetall progressait de 0,4% à Francfort, au sein d'un DAX en contraction de 0,4%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 209,200 EUR XETRA -0,05%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 15:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 228,43 +0,12%
Pétrole Brent
94,09 -1,33%
HAFFNER ENERGY
0,254 +12,89%
SOITEC
154,25 +5,18%
2CRSI
52,625 +5,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank