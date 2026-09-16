Rheinmetall agrandit son site québécois pour renforcer ses capacités

Le groupe développe ses capacités industrielles au Canada afin de répondre à la demande croissante pour ses solutions d'autonomie terrestre.

Rheinmetall annonce l'agrandissement de son site de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, avec 4 830 m² supplémentaires dédiés à la production et 2 230 m² aux capacités de stockage. L'investissement doit soutenir la production, l'intégration et la maintenance au Canada de systèmes terrestres autonomes sans équipage (UGS).

L'expansion concerne notamment la technologie d'autonomie PATH et la gamme de véhicules autonomes Mission Master, développées au Canada. Depuis 2024, Rheinmetall Canada a investi plus de 150 millions de dollars canadiens dans le pays dans les technologies avancées et le développement de capacités.

Sa chaîne d'approvisionnement locale compte près de 1 000 petites et moyennes entreprises canadiennes, dont plus de 600 au Québec. En 40 ans de présence dans le pays, Rheinmetall indique avoir livré plus de 20 programmes aux Forces armées canadiennes et généré plus de 1,5 MdCAD de retombées économiques.

Le titre recule de 0,8% à Francfort en milieu d'après-midi, autour des 1 020 euros, affichant désormais une contraction de l'ordre de 35% depuis le début de l'année.