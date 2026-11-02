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Rheinmetall : à quoi s'attendre avant les résultats ?
information fournie par AOF 02/11/2026 à 11:06

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le groupe publiera ses résultats trimestriels le 5 novembre. Des chiffres qui seront particulièrement surveillés alors que le géant allemand de la défense a abandonné un tiers de sa valeur boursière depuis le début de l'année. Alors, à quoi faut-il s'attendre ?

Le consensus S&P cible un chiffre d'affaires de 3,2 MdsEUR au titre du 3e trimestre, ce qui correspondrait à une hausse de 15% par rapport à la même période un an plus tôt. Ce même consensus vise un résultat net publié de 286 MEUR, en hausse de 83%.

Chez Jefferies, l'analyste Chloé Lemarie table même sur une croissance de 39% du chiffre d'affaires et de 51% du résultat opérationnel ajusté, principalement portée par l'amélioration des marges dans les armes et munitions. La spécialiste vise une marge de 26,7% dans cette division, mais se montre plus prudente concernant la défense aérienne et les activités numériques.

L'analyste estime que les objectifs annuels devraient être maintenus, à l'exception potentielle de celui du carnet de commandes, fixé à plus de 100 MdsEUR. Un éventuel report du contrat Arminius et la portée limitée de la première tranche de commandes italiennes pourraient compliquer son atteinte.

Selon Jefferies, la conférence téléphonique du 5 novembre devra notamment permettre de clarifier la dynamique des commandes au quatrième trimestre, les opportunités liées au projet de budget allemand pour 2027 et les motivations du projet d'acquisition d'un chantier naval après la perte du contrat F126.

Ce matin, le titre stagne autour des 1 039 euros à la Bourse de Francfort.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 11:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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