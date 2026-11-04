Ligue des champions: Madrid rejoint le PSG à l'arraché, Lens humilié à domicile par Côme

Les joueurs de Côme célèbrent l'un de leurs 9 buts marqués mercredi à Lens, un record historique à l'extérieur en Ligue des champions. ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le Real Madrid, difficile vainqueur de l'AEK Athènes 3-2 mercredi, a rejoint le PSG en tête de la phase de ligue de la Ligue des champions lors d'une soirée où Lens s'est fait étriller 9-1 à domicile par la sensation italienne Côme, désormais 4e.

Parmi les favoris de la compétition, Arsenal, finaliste la saison dernière, et Manchester City se sont idéalement replacés respectivement aux troisième et septième places en s'imposant à Prague et Leipzig, tandis que Liverpool a chuté au Fenerbahçe, reculant au huitième rang, mais toujours dans les clous d'une qualification directe pour les 8e de finale.

Il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, mené à deux reprises, mais qui a arraché une quatrième victoire en quatre journées sur la pelouse de l'AEK Athènes (3-2), grâce notamment à un but de Kylian Mbappé.

Mené jusqu'à la 75e minute, c'est son capitaine Federico Valverde, entré en jeu en deuxième mi-temps, qui a joué les héros en catapultant un missile dans le but grec, à la 92e minute, pour hisser le géant espagnol (2e) à hauteur du PSG (1er, 12 points).

Un podium qu'entrevoient les Italiens de Côme désormais 4e de la phase de ligue après leur succès record à Lens 9-1, grâce notamment à un triplé de leur attaquant grec Anastasios Douvikas, désormais meilleur buteur de la compétition avec six buts.

Étrillés, les Lensois, complètement dépassés, qui n'ont sauvé l'honneur que par un but de Ruben Aguilar, encaissent un troisième revers consécutif et la plus lourde défaite d'un club français en C1. Les Sang et Or, 33e, sont loin des places de barragistes.

Arsenal et Manchester City se replacent

Erling Haaland célèbre le but qui a donné la victoire 3-2 à Manchester City mercredi en Ligue des champions à Leipzig. ( AFP / Odd ANDERSEN )

Les géants anglais ont connu des fortunes diverses mercredi où Arsenal, le champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions l'an passé, s'est repositionné à la 3e place de la phase de Ligue après un succès à Prague 2-1 grâce à des buts en première période de Noni Madueke et Viktor Gyökeres.

Manchester City, grâce notamment à Haaland rentré en jeu, réintègre le top 8, directement qualificatif pour les huitièmes de finale en s'imposant difficilement 3-2 à Leipzig.

Les Citizens sont désormais 7e juste devant Liverpool (8e), victorieux de ses trois premiers matches, mais qui a été renversé dans le chaudron stambouliote de Fenerbahçe (3-2), après avoir mené deux fois au score.

Dans les autres rencontres de la soirée, Bruges talonne toujours les favoris à la 9e place, grâce à sa troisième victoire en quatre rencontres, acquise au PSV Eindhoven 2-1).

Porto a signé son premier succès en Ligue des champions cette saison en infligeant à Naples, désormais trois revers en C1, 4-1. Grâce à cette victoire, les Portugais (26e) doublent leurs adversaires italiens 27e) au classement, mais toujours hors de portée des places de barragistes.

Le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile face au Bétis Seville 2-1, les deux équipes comptent désormais 3 victoires chacune en C1. Et les Vikings Stavanger se sont facilement défait des Azerbaïdjanais de Sabah 4-1, ce qui permet aux Norvégiens d'intégrer les potentiels barragistes, à la 22e place.