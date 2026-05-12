Rheinmetal : vers un test imminent des 1.120E de mars 2025
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:02
Le titre s'enfonce sous 1.150E et file tout droit vers le test du fragile support des 1.115/1.120E des 4 au 11 mars 2025.
L'enfoncement des 1.320E, récent support des 24 au 30 avril, préfigure le comblement de plusieurs "gaps" historiques restés béants en 2025, notamment à 832E, mi-février, puis 757E le 13 février 2025, ce qui pourrait constituer un objectif moyen terme crédible : le titre a en effet vu son cours multiplié par 25 depuis fin décembre 2021/début janvier 2022.
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