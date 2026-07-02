RGREEN INVEST s’associe au fondateur-PDG d’Arverne à travers GEOGREEN pour soutenir la géothermie au service de la souveraineté énergétique européenne

RGREEN INVEST annonce la finalisation d’un investissement de 52,4 M€ via son fonds INFRAGREEN V dans GEOGREEN, holding de Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne, acteur français de référence des solutions géothermales.

Un partenariat stratégique pour soutenir le financement du plan Dual Flow d’Arverne

L’investissement de RGREEN INVEST fait suite à la levée de l’ensemble des conditions suspensives du protocole annoncé le 16 juin 2026. Il conduira GEOGREEN à devenir le premier souscripteur au projet d'émission d'ORANE avec un investissement de 37 M€, sur un total de 70 M€ , aux côtés de Bpifrance, Eiffel Essentiel, ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity.

Cette opération constitue une étape majeure dans le financement du plan stratégique Dual Flow d'Arverne. Elle reflète l'approche de RGREEN INVEST, qui accompagne les entreprises

déployant des infrastructures stratégiques à impact en Europe, en soutenant des entrepreneurs visionnaires dont elle partage l’ambition.

La conclusion de cette opération s’est traduite par la cooptation au conseil d’administration d’Arverne de la société GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, Managing Partner de RGREEN INVEST.