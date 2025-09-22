 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Reynolds Consumer Products en hausse sur le S&P SmallCap additionnel
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Reynolds Consumer Products

REYN.O ont augmenté de 4,5 % en début de marché pour atteindre 23,82 $, la société étant prête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY cette semaine ** Le fabricant de papier d'aluminium Reynolds Wrap et de sacs poubelle Hefty remplacera SpartanNash SPTN.O dans l'indice SPCY à compter du mercredi 24 septembre, selon le S&P Dow Jones Indices () en fin de journée vendredi ** Le distributeur alimentaire américain SpartanNash est racheté par C&S Wholesale Grocers dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars qui devrait être finalisée prochainement, selon S&P Dow Jones

** L'analyste de Stephens Melissa Roberts a déclaré qu'elle s'attendait à une demande de fonds passifs pour 7,4 millions d'actions REYN, ce qui implique près de 6 jours de demande d'achat

** REYN a ~210.3 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de $4.8 bln

** Jusqu'à vendredi, l'action a perdu ~16% depuis le début de l'année

*le titre a perdu ~16% depuis le début de l'année * 3 des 8 analystes qui couvrent REYN considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", le reste est "hold" et le PT médian est de $25, selon les données de LSEG

REYNOLDS CONSMER
22,7900 USD NASDAQ -1,38%
SPARTANNASH
26,9000 USD NASDAQ +1,66%
