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Rexel-Succès de l'augmentation de capital d'environ €500 mlns
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 07:51

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Rexel SA RXL.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL D'ENVIRON 500 MILLIONS D'EUROS

* LE PRODUIT NET DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SERA UTILISÉ POUR FINANCER EN PARTIE L'ACQUISITION DE GCG

Texte original nGNE1zPs9Z

Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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