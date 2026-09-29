information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 07:51

Rexel-Succès de l'augmentation de capital d'environ €500 mlns

Rexel SA RXL.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL D'ENVIRON 500 MILLIONS D'EUROS

* LE PRODUIT NET DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SERA UTILISÉ POUR FINANCER EN PARTIE L'ACQUISITION DE GCG

Texte original nGNE1zPs9Z

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(Rédaction de Gdansk)