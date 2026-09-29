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Vusion va déployer ses technologies chez JB Hi-Fi en Australie
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 08:35

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Vusion annonce un nouveau plan de déploiement visant à accélérer la transformation digitale des magasins JB Hi-Fi, chaîne australienne de distribution de produits électroniques.

Après le succès de la phase pilote, puis d'un déploiement dans l'ensemble de ses points de vente en Nouvelle-Zélande, cette nouvelle étape permettra au retailer d'accélérer sa stratégie de magasin connecté, selon le spécialiste français des solutions digitales pour la distribution.

"Vusion aidera JB Hi-Fi à conjuguer sa forte culture du merchandising avec des informations sur les prix et les produits enrichies, une exécution plus rapide en magasin, un accès simplifié aux données produits pour les équipes et une plus grande efficacité opérationnelle", explique-t-il.

La plateforme Vusion accompagne également les équipes en magasin en leur facilitant l'accès à des informations produits enrichies directement en rayon, notamment grâce à des interactions sans contact depuis leurs terminaux mobiles.

Elles peuvent ainsi fournir aux clients des renseignements plus pertinents, tout en réduisant les tâches manuelles répétitives et en améliorant la cohérence des informations entre les canaux en ligne et les magasins.

Grâce à l'intégration native de Vusion avec Cisco Meraki, JB Hi-Fi connectera la plateforme Vusion à l'infrastructure sans fil déjà déployée dans ses magasins, ce qui contribuera à limiter à la fois les coûts opérationnels et l'empreinte environnementale du projet.

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