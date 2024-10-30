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Rexel condamnée à une amende de €124 mlns par l'Autorité de la concurrence
information fournie par Reuters 30/10/2024 à 07:41

Rexel SA RXL.PA :

* A ÉTÉ CONDAMNÉE À UNE AMENDE D’UN MONTANT DE 124 MILLIONS D’EUROS L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE POUR ENTENTE ANTICONCURRENTIELLE

* ÉTUDIERA ATTENTIVEMENT LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE ET SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS

* TIENT À RAPPELER QUE LE MÉCANISME DES DÉROGATIONS EST UNE REMISE COMMERCIALE CLASSIQUE SUR LE PRIX D’ACHAT CONSENTIE PAR LE FOURNISSEUR AU DISTRIBUTEUR

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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