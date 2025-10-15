Rexel ajuste son objectif de ventes à la hausse, les USA compensent l'Europe au T3

Rexel RXL.PA a fait état mercredi de ventes en légère baisse (-0,1%) en données publiées pour le troisième trimestre, la faiblesse en Europe ayant été en partie compensée par la bonne performance en Amérique du Nord, tout en relevant légèrement sa prévision annuelle de croissance des ventes.

"La croissance des ventes annuelles de 2025 est désormais anticipée 'légèrement positive' par rapport à 2024", déclare Rexel dans un communiqué, contre une prévision précédente d'une croissance "stable à légèrement positive".

Le distributeur de matériel électrique français a enregistré 4,758 milliards d'euros de ventes en données publiées au troisième trimestre, contre 4,762 milliards d'euros l'année dernière.

L'activité en Amérique du Nord a progressé (+7,4%), tirée par les segments à forte croissance tels que datacenters et infrastructures à haut débit, tandis que les ventes en Europe ont reculé (-0,5%) dans un marché qualifié de "morose".

Rexel a par ailleurs confirmé ses objectifs de rentabilité et de cash-flow, dans un environnement qualifié de "concurrentiel".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)