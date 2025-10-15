 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 080,50
+0,02%
Indices
Chiffres-clés

Carmat: le dépôt des offres de reprise possible jusqu'au 3 novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 15/10/2025 à 12:07

( AFP / BERTRAND GUAY )

( AFP / BERTRAND GUAY )

La société française Carmat , qui fabrique un coeur artificiel pour les malades d'insuffisance cardiaque terminale, a précisé mercredi que d'éventuelles offres de reprise pouvaient être déposées jusqu'au 3 novembre dans le cadre de la poursuite de son redressement judiciaire.

"Les éventuels repreneurs ou investisseurs ont désormais jusqu’au 3 novembre 2025 pour déposer auprès de l’administrateur judiciaire de nouvelles offres, qui seront, le cas échéant, examinées lors de l’audience fixée au 25 novembre 2025", indique Carmat dans un communiqué.

Mardi, le Tribunal des affaires économiques de Versailles a décidé le renvoi de l’examen de la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au 25 novembre 2025.

"Si aucune nouvelle offre n’aboutit, il est quasiment certain que Carmat fera l’objet d’une liquidation judiciaire et que ses activités cesseront", prévient la société en redressement judiciaire depuis début juillet et pour laquelle la seule offre de reprise avait été jugée irrecevable fin septembre.

Une seule offre, celle de Pierre Bastid, président du conseil d’administration et actionnaire de Carmat, n'avait pas abouti, faute d'avoir trouvé le financement nécessaire à temps.

L'homme d'affaires a déclaré mardi à l'AFP qu'il porterait "une nouvelle proposition de reprise" aux côtés d'autres investisseurs.

Dans le cas d'une nouvelle offre qui serait retenue par le tribunal, "tout ou partie des activités de la société pourraient se poursuivre, soit au sein de Carmat, soit au sein d’une nouvelle entité", détaille le communiqué.

Dans l’hypothèse d'une reprise par une nouvelle entité, Carmat serait liquidée et, "compte tenu du niveau de passif de la société, il est hautement probable" que cela entraîne pour ses actionnaires "une perte intégrale" de leur investissement et "une perte très significative" pour une grande partie des créanciers, selon Carmat.

La société, qui a son siège de Vélizy-Villacoublay et son site de production à Bois-d'Arcy, dans les Yvelines, a suspendu dès juillet toutes ses implantations de prothèse.

Il reste 19 malades à ce jour qui vivent avec le coeur artificiel de Carmat, selon le directeur général de la société, Stéphane Piat.

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%

3 commentaires

  • 15 octobre 13:32

    missiles, totalement d'accord avec vous, mais vous oubliez une chose ; on est en France. L'épargne européenne va vers les Etats-Unis pour aider au développement de technologie telle que cette IA générative (dont on raparlera sans doute rapidement) mais les fleurons français n'attirent pas.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    La plateforme Temu et La Poste renforcent leur partenariat pour la distribution des colis
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:15 

    La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, à Paris, le 15 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    A peine installé, Lecornu affronte deux motions de censure
    information fournie par AFP 16.10.2025 08:15 

    Un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget: deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, seront débattues par les députés jeudi matin, et devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank