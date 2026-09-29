Rexel a placé près de 14,4 millions d'actions nouvelles

boutique Rexel (crédit photo : L. Grassin )

Rexel annonce avoir réalisé l'émission de 14 388 490 actions nouvelles, représentant environ 4,6% du capital social de la société avant l'émission, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres lancé la veille.

Ces actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix de 34,75 EUR par action, générant un produit brut d'environ 500 MEUR avant déduction des commissions et frais.

Le prix de souscription est fixé à 34,75 EUR par action nouvelle, représentant une décote d'environ 1% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce du lancement de l'augmentation de capital le 28 septembre.

Le produit net de l'opération sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de GCG et contribuera à préserver la notation de crédit de Rexel en maintenant, conformément à ses objectifs, un ratio de dette financière nette/EBITDAaL d'environ 2,0x à partir de 2027.

L'augmentation de capital représente la composante en fonds propres de la structure de financement de l'acquisition de GCG, laquelle comprendra également une combinaison de recours à la trésorerie de Rexel et à la dette.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir aux alentours du 1er octobre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes.