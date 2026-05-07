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Rex Concepts, franchisé de Burger King et Popeyes, fait ses débuts à la Bourse de Varsovie avec un cours inférieur de 3% à celui de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de l'exploitant de restaurants à service rapide Rex Concepts REXa.WA , ont chuté d'environ 3% lors de leur entrée en bourse jeudi, à l'issue de la première introduction en bourse de l'année à la Bourse de Varsovie.

Le prix de l'action a été fixé à 14 zlotys lors de l'introduction en bourse, au cours de laquelle Rex Concepts a levé 448 millions de zlotys (124 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars) grâce à l'émission de 32 millions de nouvelles actions.

L'actionnaire vendeur Rex Invest CEE a cédé 3,55 millions d'actions existantes supplémentaires, portant la valeur totale de l'offre à près de 498 millions de zlotys.

Le cours d'ouverture de jeudi, à 13,6 zlotys par action, a porté la valorisation de la société à environ 1,3 milliard de zlotys.

La société, basée à Wroclaw, est le master franchisé des marques Burger King et Popeyes en Pologne, en République tchèque et en Roumanie.

Elle prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour financer son plan d'affaires et accélérer sa croissance, notamment par une éventuelle consolidation du marché en Europe centrale et orientale ou le lancement de nouvelles marques de restauration rapide.

Sur les 35,55 millions d'actions vendues lors de l'offre, 1,2 million ont été attribuées à des investisseurs particuliers et 34,35 millions à des investisseurs institutionnels. (1 $ = 3,6023 zlotys)

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