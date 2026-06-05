Reworld Media : Unify Group accélère dans la formation

Nouvelle acquisition pour Reworld

Reworld Media, désormais Unify Group, poursuit son repositionnement stratégique avec l’acquisition d’un réseau d’enseignement supérieur et de formation professionnelle réalisant près de 90 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Cette opération donne une nouvelle dimension à Ed’Learn, son pôle dédié aux compétences, en l’installant sur un périmètre large allant de la formation initiale à la reconversion professionnelle.

Le groupe met notamment la main sur Ascencia, E2SE et Euclea, trois écoles représentant environ 4 000 étudiants, près de 300 collaborateurs et plus de 10 campus.

L’ensemble est complété par Comundi, IFOCOP et ELFE Paris, positionnés sur la formation professionnelle, avec près de 20 000 apprenants accompagnés chaque année.

IRFA Formation renforce de son côté l’exposition à la reconversion et à l’insertion, avec environ 25 000 apprenants annuels et 285 collaborateurs.

Au total, Unify Group change clairement d’échelle dans l’éducation et la formation, tout en réduisant sa dépendance aux activités médias et événementielles.

L’opération apparaît cohérente avec les besoins structurels de montée en compétences, d’employabilité et d’adaptation des parcours professionnels. Sur le plan des fondamentaux, les acquisitions ne devraient pas être relutives sur les marges à court terme.

Perspectives

Cette acquisition, réalisée pour quelques millions d’euros (le management n’a pas précisé le montant exacte) devrait permettre à Unify Group de démontrer son expertise dans la reprise d’actifs décotés et l’amélioration de leur rentabilité. Sur 2026, l’opération devrait rapporter 45 M€ de CA supplémentaire. Nous relevons ainsi notre objectif de CA 2026e à 580,5 M€ traduisant une croissance de +9,7% en 2026. Notre estimation d’EBE reste inchangée avec une cible à 56,6M€ 2026e soit une marge de 9,7%. En effet, nous estimons une rentabilité opérationnelle nulle concernant les actifs achetés par Unify Group.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€.