Reworld Media : Rentabilité en hausse grâce au BtoB

Publication des résultats S1 2025

R eworld Media a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Dans un contexte macroéconomique morose, les revenus du groupe sont ressortis en légère baisse de -2,7% à 257,1 M€. Malgré le recul soutenu des activités BtoC (-7,4% YoY au S1) le BtoB a démontré une certaine résilience (+1,0%). Cette dernière a bénéficié à la rentabilité du groupe avec un EBITDA en hausse de +3,3% à 23,6 M€, traduisant une marge d’EBITDA de 9,2% (+60bps vs S1 2024). L’EBIT a également progressé de +3,5% à 19,7 M€ contre 19 M€ au terme du premier semestre 2024. Enfin, le RNpg S1 2025 a connu une très forte progression pour atteindre 8,1 M€ (+44% YoY).

Perspectives

Au terme des six premiers mois de 2025, Reworld continue de naviguer dans un environnement exigeant, en particulier sur le segment BtoC. Le semestre écoulé a cependant permis au groupe d’afficher la résilience de ses offres Btob qui continuent de constituer des leviers de croissance importants pour le groupe (Social, performance…). En parallèle, Reworld met à son tour le cap sur les offres liées à l’IA et vise le nouveau marché du GEO (équivalent du SEO mais auprès des LLM comme ChatGPT). Enfin, le deuxième semestre devrait comme souvent profiter d’un effet de saisonnalité positif avec un Q4 dynamique.

Après cette publication globalement en ligne avec nos attentes, nous maintenons nos estimations et visons toujours un CA 2025e de 529 M€ (-1,1% vs 2024) et un EBITDA 2025e de 55,2 M€, traduisant une marge d’EBITDA de 10,4% du CA 2025e.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€ sur le titre. Ce dernier fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +218%. Au cours actuel, la valeur se traite à 4,0x P/E 2025e (selon notre prévision de RN 2025e) contre une moyenne de 8,9x P/E 2025e pour ses comparables, soit une décote moyenne de près de -55%.