Reworld Media : Rentabilité en hausse grâce au BtoB
information fournie par EuroLand Corporate 25/09/2025 à 09:20

Publication des résultats S1 2025


R eworld Media a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Dans un contexte macroéconomique morose, les revenus du groupe sont ressortis en légère baisse de -2,7% à 257,1 M€. Malgré le recul soutenu des activités BtoC (-7,4% YoY au S1) le BtoB a démontré une certaine résilience (+1,0%). Cette dernière a bénéficié à la rentabilité du groupe avec un EBITDA en hausse de +3,3% à 23,6 M€, traduisant une marge d’EBITDA de 9,2% (+60bps vs S1 2024). L’EBIT a également progressé de +3,5% à 19,7 M€ contre 19 M€ au terme du premier semestre 2024. Enfin, le RNpg S1 2025 a connu une très forte progression pour atteindre 8,1 M€ (+44% YoY).


Perspectives


Au terme des six premiers mois de 2025, Reworld continue de naviguer dans un environnement exigeant, en particulier sur le segment BtoC. Le semestre écoulé a cependant permis au groupe d’afficher la résilience de ses offres Btob qui continuent de constituer des leviers de croissance importants pour le groupe (Social, performance…). En parallèle, Reworld met à son tour le cap sur les offres liées à l’IA et vise le nouveau marché du GEO (équivalent du SEO mais auprès des LLM comme ChatGPT). Enfin, le deuxième semestre devrait comme souvent profiter d’un effet de saisonnalité positif avec un Q4 dynamique.


Après cette publication globalement en ligne avec nos attentes, nous maintenons nos estimations et visons toujours un CA 2025e de 529 M€ (-1,1% vs 2024) et un EBITDA 2025e de 55,2 M€, traduisant une marge d’EBITDA de 10,4% du CA 2025e.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€ sur le titre. Ce dernier fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +218%. Au cours actuel, la valeur se traite à 4,0x P/E 2025e (selon notre prévision de RN 2025e) contre une moyenne de 8,9x P/E 2025e pour ses comparables, soit une décote moyenne de près de -55%.

Valeurs associées

REWORLD MEDIA
1,9260 EUR Euronext Paris +9,43%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 09:20:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

