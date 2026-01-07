L'Europe freinée par les valeurs de l'énergie avec la baisse du pétrole

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax ‍allemand, évoluent en baisse mercredi en début de séance, freinées par le repli ‌des valeurs énergétiques avec le recul des cours du pétrole.

À Paris, ​le CAC 40 perd 0,27% à ⁠8.214,94 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède ⁠0,25% ‍mais à Francfort, le Dax ⁠avance de 0,5%, à la faveur de la progression des valeurs industrielles.

L'indice EuroStoxx ​50 est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 grapille 0,05% et le ⁠Stoxx 600 de 0,06%.

Le ​compartiment européen de l'énergie recule de ​1,4%, plus ​fort repli sectoriel, sur fond de baisse ​des cours ⁠du brut dans la foulée de l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington pour l'exportation de 2 milliards de ‌dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.

A Paris, TotalEnergies recule de 1,85%, parmi les plus forts reculs du CAC 40 avec Kering (-3,4%).

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Augustin Turpin)