L'Europe freinée par les valeurs de l'énergie avec la baisse du pétrole

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
Les principales Bourses européennes, hormis le Dax allemand, évoluent en baisse mercredi en début de séance, freinées par le repli des valeurs énergétiques avec le recul des cours du pétrole.
À Paris, le CAC 40 perd 0,27% à 8.214,94 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,25% mais à Francfort, le Dax avance de 0,5%, à la faveur de la progression des valeurs industrielles.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 grapille 0,05% et le Stoxx 600 de 0,06%.
Le compartiment européen de l'énergie recule de 1,4%, plus fort repli sectoriel, sur fond de baisse des cours du brut dans la foulée de l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington pour l'exportation de 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.
A Paris, TotalEnergies recule de 1,85%, parmi les plus forts reculs du CAC 40 avec Kering (-3,4%).
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer