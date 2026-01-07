L'appétit insatiable de LDC : le cap des 7 milliards d'euros de CA annuel à portée de fourchette

(AOF) - Ce mercredi, LDC a ouvert l'appétit des investisseurs ; l'action du groupe agroalimentaire enregistre une des plus fortes progressions au sein du marché SRD, gagnant 1,88%, à 91,90 euros, après la publication hier soir de solides ventes au troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026. Cette bonne performance trimestrielle s'accompagne du maintien de ses perspectives sur cet exercice. Les volumes commercialisés sur ce trimestre sont en croissance de 10,5% portés par l’intégration des acquisitions réalisées en 2024 et 2025 et le niveau soutenu de la consommation de volaille.

"Outre l'impact positif des croissances externes sur le pôle Traiteur et à l'international, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a bénéficié de l'augmentation des prix mise en place sur le pôle volaille pour préserver l'attractivité de la filière française et accélérer le plan de développement de nouveaux poulaillers afin de faire face à la croissance de la consommation en viande de volaille", explique le propriétaire des marques Le Gaulois et Loué.

Des chiffres qui donnent de l'appétit

Dans le détail, sur ce trimestre, LDC a généré un chiffre d'affaires de 1,857 milliards d'euros, soit une forte progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt. À périmètre identique, c'est-à-dire hors contributions des acquisitions, la croissance des ventes ressort à 9,7%, à 1,736 MdEUR. Sur les neuf premiers mois de cet exercice, les revenus cumulés s'élèvent à 5,307 MdsEUR, soit une hausse de 16,2% en données publiées et de 7,1% à périmètre identique.

La dynamique du trimestre a été particulièrement soutenue par le pôle International, dont les ventes ont bondi de 51,5%, à 352 MEUR, portées par l'intégration des sociétés comme Indykpol, Calibra ou Konspol.

En outre, le pôle Traiteur affiche également une croissance solide de 20,2%, à 300 MEUR. La hausse de l'activité s'explique essentiellement par l'intégration des ventes du groupe Pierre Martinet dont la contribution supplémentaire aux ventes de la période est proche de 50 MEUR.

Enfin, le pôle Volaille France progresse de 9,5% (8,1% à périmètre identique) pour atteindre 1,205 MdsEUR, bénéficiant à la fois d'un bon niveau de consommation et de revalorisations tarifaires destinées à soutenir les investissements de la filière amont.

Objectifs annuels réitérés

Dans un contexte de marché toujours favorable à la consommation de volaille et à la faveur de fêtes de fin d'année réussies, LDC maintient ses objectifs annuels sur cet exercice 2025/2026 : 7 MdsEUR de chiffre d'affaires et un Ebitda de plus de 560 MEUR.

"C'est encore un trimestre en forte croissance en lfl (à périmètre constant), soutenu par les effets prix avec une bonne résilience des volumes en Volaille. Nous relevons nos prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires annuel de 5% à 7,4% et du résultat opérationnel courant de 4%, en tablant sur une meilleure croissance organique et une rentabilité plus élevée de l'activité volaille (France et l'international). LDC continue de bénéficier du bon momentum sur la consommation de volaille. Les activités festives de fin d'année semblent avoir été bonnes", explique Oddo BHF au sujet de la performance trimestrielle de l'entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles. Le broker reste à Surperformance avec un objectif de cours relevé de 102 à 108 euros.

De son côté, Portzamparc a légèrement relevé ses prévisions notamment sur la croissance organique de cet exercice 2025/2026 (de 5,8% à 6,4%) pour prendre en compte un effet mix/prix plus favorable. "Après plusieurs trimestres portés par les volumes France, les effets prix et l'international prennent le relais, tandis que la contribution des acquisitions est solide", fait savoir cet analyste.

En outre, TP Icap Midcap souligne que "cette publication trimestrielle est conforme à ses attentes et que les objectifs de LDC seront largement dépassés. Restant à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 107 euros, le bureau d'études anticipe un Ebitda à 613 millions d'euros. Il se pose la question de savoir "si le groupe parviendra à obtenir de nouvelles hausses de prix alors que les traditionnelles négociations avec la grande distribution ont débuté".

Pour cet analyste, LDC devrait aller chercher de nouvelles hausses tarifaires toujours dans l'optique de revaloriser la filière amont.

Le 7 avril prochain, LDC dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cet exercice 2025/2026.

