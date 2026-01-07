Nouvelle vague de froid et chutes de neige soutenues en Europe de l'Ouest

Neige et gel à Paris

L'Europe de l'Ouest affrontait mercredi une nouvelle vague de froid et des chutes de neige soutenues alors que la première tempête de ‍l'année s'abat sur la côte atlantique du Vieux continent.

Le passage de la tempête Goretti a provoqué des annulations d'avions et de trains et des perturbations sur les routes.

Des chutes de neige importantes ‌tombent sur Paris depuis le début de la matinée, alors que le sud du Royaume-Uni devrait être à son tour touché jeudi et vendredi.

Des vagues de froid se sont ​abattues mercredi sur les deux pays.

Météo-France a placé une grande partie nord de l'Hexagone en ⁠vigilance orange neige-verglas.

Son homologue britannique, le Met Office, a placé l'Ecosse en vigilance au verglas, les alertes en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles ⁠devraient être levées au fil ‍de la journée.

A Paris, la RATP a annoncé sur son site internet ⁠l'interruption de l'exploitation de l'ensemble de ses lignes de bus en raison des conditions climatiques, alors que la circulation des RER était perturbée.

"Une reprise progressive et partielle du réseau est prévue en ​début d’après-midi, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques", indique l'opérateur sur son site internet.

Ces importantes chutes de neige interviennent au premier jour des soldes d'hiver.

Les autorités françaises ont interdit la circulation ⁠des poids lourds dans plusieurs départements français du nord de la France.

Le PDG des ​supermarchés Carrefour a déclaré que ces interdictions allaient provoquer des perturbations ​dans les chaînes d'approvisionnement, notamment ​pour les produits frais.

Au Pays-Bas, la tempête de neige a poussé la compagnie aérienne KLM à ​annuler 600 vols prévus mercredi à l'aéroport Schiphol ⁠d'Amsterdam qui connaît son sixième jour de perturbations.

KLM a dit faire face à un manque de liquide de dégivrage et que les perturbations dans les livraisons pourraient provoquer des pénuries. Son partenaire français Air France n'a pas indiqué rencontrer ce genre de problème.

L'aéroport Schiphol a déclaré posséder assez de stocks ‌d'un autre liquide de dégivrage destiné à dégager les pistes.

Le ministre français des Transports Philippe Tabarot a annoncé mardi l'annulation de 40% des vols mercredi à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy, le premier de France, et de 25% des vols à Orly.

A Bruxelles, certains vols ont été annulés et des retards sont à prévoir.

(Rédigé par Inti Landauro, Thomas Seythal et Louise Rasmussen; version française Zhifan ‌Liu, édité par Kate Entringer)