La Bourse de Paris prudente, entre indicateurs économiques et géopolitiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi dans l'attente d'indicateurs économiques en zone euro et aux Etats-Unis, et scrutant les tensions géopolitiques liées au Venezuela et au Groenland.

Vers 9H50 (heure locale) le CAC 40 perdait 0,08% à 8.232,77 points, en recul de 4,66 points. Mardi, l'indice vedette parisien avait gagné 0,32% à 8.237,43 points, en hausse de 25,93 points.

Les investisseurs attendent la publication des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de décembre, vers 10H00 GMT. La veille, ils avaient salué une décélération de l'indicateur en Allemagne et en France durant cette période.

Ces chiffres, "plus faibles que prévu, ont atténué les craintes d'une éventuelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année", relèvent les analystes de la Deutsche Bank.

Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt à dix ans français atteignait 3,52% vers 9H50, contre 3,55% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,81%, contre 2,84% précédemment.

De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs prendront connaissance du rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre et de l'indice d'emploi JOLTS.

Ces données permettront d'en savoir plus sur l'avenir de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Plus le marché du travail est faible, plus une baisse des taux se justifie, ce qui est bon pour les actions.

A ce titre, le rapport mensuel du ministère américain du Travail vendredi sera le principal rendez-vous de la semaine.

Autre point d'attention majeur des marchés: les tensions géopolitiques grandissantes, dans la foulée de l'intervention américaine au Venezuela et la capture du président déchu le week-end dernier.

Pour l'instant, "la réaction" des investisseurs "a été largement modérée, voire positive pour une poignée de secteurs", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mais les "récentes déclarations de la maison Blanche sur le Groenland maintient aujourd'hui les investisseurs dans l'expectative", relève Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Le président américain Donald Trump étudie "plusieurs options" pour acquérir le territoire autonome danois, y compris "utiliser l'armée", a affirmé sa porte-parole mardi, de quoi attiser encore l'inquiétude en Europe sur le sort de l'île arctique.

Dans ce contexte, en revanche, les valeurs européennes de la défense bondissaient. A Paris, Thales prenait 2,82% et Dassault Aviation 1,03%.

TotalEnergies recule dans la foulée des prix du pétrole

Donald Trump a déclaré mardi que le Venezuela allait "remettre" jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, en affirmant qu'il contrôlera les revenus générés en tant que président américain.

Les prix du pétrole reculaient dans ce contexte: "Les marchés anticipent un choc d'offre positif" même "si cela ne se produira pas avant un certain temps et sans investissements considérables", souligne Kyle Rodda, analyste pour le courtier Capital.com.

TotalEnergies souffrait de la situation, perdant 2,09% à 53,89 euros vers 9H40 (heure de Paris).

ArcelorMittal recherché

L'aciériste Arcelor Mittal était recherché par les investisseurs, au lendemain de l'annonce de la signature avec EDF d'un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) d'une durée de 18 ans, pour approvisionner les sites de l'aciériste en France.

Le cours de l'action prenait +3,13% à 40,84 euros.

