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Revvity s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de 16 ans après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 19:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Revvity RVTY.N progressent de 11% à 168,10 dollars

** Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis avril 2022 et sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis août 2010

** La société relève sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal de 5,30-5,40 $ à 5,40-5,45 $

** La société table sur un chiffre d'affaires total pour l'exercice d'environ 2,86 milliards de dollars, contre une estimation précédente comprise entre 2,83 et 2,86 milliards de dollars

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 729 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 698,15 millions de dollars — données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du segment Sciences de la vie progresse de 11% en glissement annuel et celui du segment Diagnostics de 4% par rapport à l’année précédente

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,37 dollar, dépasse également les estimations de 1,30 dollar

** Six analystes sur 19 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, les autres “conserver”; le cours cible médian est de 155 dollars

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a progresséde 36,55% depuis le début de l'année, contre une hausse de plus de 19% pour l'indice S&P 500 Health Care .SPXHC

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