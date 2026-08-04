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Revvity revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels grâce à une forte demande en matière de diagnostics
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux Revvity

RVTY.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre, grâce à une amélioration de la demande pour ses outils de développement de médicaments et ses produits de diagnostic. Ces perspectives optimistes viennent s'ajouter aux signes de reprise observés sur le marché des outils destinés aux sciences de la vie, alors que les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentent leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie. Son concurrent Thermo Fisher Scientific TMO.N a d'ailleurs récemment fait état d'une reprise de l'activité de ses clients.

* Revvity a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,41 dollar, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,22 dollar, selon les données de LSEG.

* Son chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 730 millions de dollars, contre des estimations de 709,11 millions de dollars.

* « Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année, compte tenu de la dynamique évidente de nos marchés finaux, nous utilisons une partie des remboursements de droits de douane récemment perçus pour accroître les investissements dans l’ensemble de l’entreprise, tirer parti des opportunités émergentes et soutenir la croissance future », a déclaré Prahlad Singh, directeur général de Revvity.

* La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 2,83 et 2,86 milliards de dollars, contre ses prévisions précédentes de 2,81 à 2,84 milliards de dollars.

* Le bénéfice par action ajusté pour l’année devrait se situer entre 5,30 et 5,40 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 5,20 et 5,30 dollars. Les analystes tablent sur un bénéfice annuel ajusté de 5,27 dollars par action.

* L’activité de diagnostic de Revvity, qui fournit des outils de test pour des processus tels que le dépistage génétique, a progressé de 11% par rapport à l’année précédente pour atteindre 371 millions de dollars au deuxième trimestre.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de sa division des sciences de la vie, qui fournit des réactifs et des instruments pour la découverte et le développement de médicaments, a reculé de 3% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 359 millions de dollars.

* Revvity a également conclu un accord en vue de céder son activité d’immunodiagnostic en Chine, invoquant la faiblesse persistante du marché chinois du diagnostic. La société prévoit que la transaction sera finalisée d’ici fin 2027.

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