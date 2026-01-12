 Aller au contenu principal
Revvity progresse, l'entreprise s'attendant à dépasser ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Revvity RVTY.N augmentent de 6 % à 110,40 $ dans les échanges prolongés

** Le bénéfice par action ajusté pour 2025 devrait dépasser la fourchette de 4,90 $ à 5 $ prévue en octobre

** Les revenus préliminaires du 4ème trimestre s'élèvent à 772 millions de dollars, contre des estimations de 760,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** RVTY publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année le 2 février

** L'action a baissé de 13 % en 2025

